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आने वाली पीढ़ियों के लिये भविष्य है जल संरक्षण : पप्पू पांडेय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कुशीनगर
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कुशीनगर, हिटी। पडरौना ब्लॉक के जंगल बेलवा गांव में जल संरक्षण व शुद्ध पेयजल

आने वाली पीढ़ियों के लिये भविष्य है जल संरक्षण : पप्पू पांडेय

कुशीनगर, हिटी। पडरौना ब्लॉक के जंगल बेलवा गांव में जल संरक्षण व शुद्ध पेयजल की उपलब्धता विषय पर जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता पप्पू पांडेय ने ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि पानी की हर बूंद अनमोल है। यदि आज जल का संरक्षण और सही प्रबंधन नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ेगा।उन्होंने ग्रामीणों से वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) अपनाने, गांव के तालाबों और पोखरों की सफाई व संरक्षण में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ पेयजल स्वस्थ जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है।

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दूषित पानी के सेवन से हैजा, टाइफाइड और पीलिया जैसी गंभीर बीमारियां फैलती हैं। इससे बचने के लिए हमेशा उबला एवं ढका हुआ पानी पीना चाहिए, पानी के बर्तनों की नियमित सफाई करनी चाहिए तथा आसपास जलजमाव नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की जल संरक्षण व पेयजल संबंधी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं अमृत सरोवर योजना के जरिए जल स्रोतों का संरक्षण और भू-जल स्तर बढ़ाने की दिशा में प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने ग्रामीणों से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने और क्षेत्र को जल संकट व जलजनित बीमारियों से मुक्त बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन चंदन पांडेय ने किया। इस दौरान अमरजीत चौहान, शंकर गोंड, रामेश्वर कुशवाहा, अबरेज आलम, मुकेश चौधरी, रामाश्रय गोंड, विद्यानंद कुशवाहा, विनय कुशवाहा आदि उपस्थित रहे।

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