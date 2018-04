इस video को देखने के बाद आप भी कहेंगे 'उल्टा चोर कोतवाल को डांटे'

"उल्टा चोर कोतवाल को डांटे' यह कहावत तो आपने वहुत ही ज्यादा सुना होगा, लेकिन आज देख भी लीजिए। हैदराबाद के मलकपेट का एक ऐसा वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में ट्रैफिक नियमों का उल्लघंन करते हुए एक जोड़े ने ट्रैफिक पुलिस के साथ गाली-गलौच करते हुए नजर आ रहे हैं।

एक तरफ जहां राज्य सरकार सड़क हादसों में हेलमेट न पहनने के कारण हो रहे जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए सख्ती के करने मूड में आ रही है तो दूसरी तरफ राज्य के इस फैसले को जनता न मानने से इंकार करती हुई नजर आ रही है। कुछ अनहोनी के बाद से सारा दोष राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर थोप देती है।

देखें वीडियो...

#WATCH: A woman was seen fighting with police in Hyderabad's Malakpet. Police stopped the woman and a person, riding the two-wheeler, for not wearing helmet.(14.04.2018) pic.twitter.com/teEiBQDrY7