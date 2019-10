प्रधानमंत्री मोदी के घर जुटीं फिल्मी हस्तियां तो कैसा था माहौल, देखें ये VIDEO

गत शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नई दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास '7 लोक कल्याण मार्ग' पर देश की फिल्म इंडस्ट्री के नामी गिनामी अभिनेता, ​अभिनेत्रियां, निर्देशक, गायक, और संगीतकार जुटे थे। मौका था महात्मा गांधी की '150 वीं' जन्म जयंती को भव्य बनाने के लिए चर्चा का। प्रधानमंत्री मोदी के साथ फिल्मी और मनोरंजन जगत की शख्सियतों की इस मुलाकात से जुड़ी तस्वीरें तो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं। लेकिन लोगों को यह जानने की जिज्ञासा शांत नहीं हो पाई थी कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिल्म जगत के लोगों के बीच क्या बातचीत हुई। अब लोगों की यह जिज्ञासा भी दूर हो गई है।

Film director Anand Rai shares a video of what went inside film fraternity’s meeting with PM Modi! Lots of unseen footage and behind the scenes stuff.



