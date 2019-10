VIDEO: लकड़बग्घे के हमले को तेंदुए ने कुछ इस अंदाज में किया विफल

वाइल्ड लाइफ से जुड़ी चीजें हमेशा ही लोगों को आकर्षित करती ​हैं। लोग जंगल में रहने वाले जानवरों और अन्य जीव-जंतुओं के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु रहते हैं। तभी तो डिस्कवरी, नेशनल जिओग्राफी, हिस्ट्री, एनीमल प्लेनेट, बीबीसी अर्थ जैसे टीवी चैनल लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। सोशल मीडिया पर वाइल्ड लाइफ से जुड़ा एक ऐसा ही वीडियो लोगों के मन खूब भा रहा है। इस वीडियो में एक लकड़बग्घा (Hyena) तेंदुए (Leopard) का शिकार करने की कोशिश करता है।

Sometimes the gap between life & death is a jump.

Lions & hyenas are the only animals who occasionally attack adult leopards with fatal blows. It avoids risk to injury or death fighting a hyena. pic.twitter.com/XstMxXdGV8