VIDEO: अपने पैतृक गांव पहुंच पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने की दुर्गा पूजा, देखें

वैसे तो नवरात्रि और दशहरा पूरे भारत में मनाया जाता है लेकिन पश्चिम बंगाल में इसका कुछ खास ही महत्व है। इस राज्‍य के कोने-को‍ने में मां दुर्गा की प्रतिमा स्‍थापित कर पूजा अर्चना की जाती। भारत के पूर्व राष्‍ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी भी मां काली के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्होंने हर बार की तरह इस बार भी पश्चिम बंगाल के वीरभूम स्थित अपने पुश्तैनी घर पहुंचकर दुर्गा सप्तशती का पाठ किया और पूजा की। पूर्व राष्‍ट्रपति मुखर्जी ने पूरे विधि-विधान के साथ मां काली की पूजा की।

