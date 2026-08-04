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डुमरी अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का डीडीसी ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुपौल
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सुपौल, कार्यालय संवाददाता उप विकास आयुक्त इंद्रवीर कुमार ने मंगलवार को राघोपुर प्रखंड

डुमरी अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का डीडीसी ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश

सुपौल, कार्यालय संवाददाता उप विकास आयुक्त इंद्रवीर कुमार ने मंगलवार को राघोपुर प्रखंड के डुमरी स्थित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इकाई में संग्रहित कचरे के रख-रखाव, प्रसंस्करण व्यवस्था तथा अभिलेखों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डीडीसी ने अपशिष्ट पदार्थों को व्यवस्थित ढंग से रखने, प्रतिदिन कचरा संग्रहण से संबंधित पंजी को अद्यतन करने तथा गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने इकाई में अपशिष्ट का वजन करने के लिए मशीन उपलब्ध कराने और पुराने हो चुके रिक्शा डस्टबिन को बदलने का भी निर्देश दिया। इसके बाद डीडीसी ने पंचायत क्षेत्र में घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था का निरीक्षण किया।

उन्होंने स्थानीय लोगों से स्वच्छता व्यवस्था की जानकारी ली तथा रिक्शा चालक सह स्वच्छता कर्मियों से बातचीत कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने अपील की कि घरों में कचरा जमा न रखें और प्रत्येक वार्ड में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों को नियमित रूप से कचरा सौंपें। उन्होंने कहा कि अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से निपटान होने से बीमारियों का खतरा कम होगा तथा गांव में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने में मदद मिलेगी।

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