युवा संसद में हुई संसदीय कार्यवाही
वाराणसी में संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल द्वारा आयोजित दो दिवसीय अंतरविद्यालयी युवा संसद ‘विमर्श 4.0’ का समापन हुआ। इसमें 21 विद्यालयों के एक हजार से अधिक छात्रों ने लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि डॉ. अमर पाल सिंह रहे, और कई नेताओं ने छात्रों के सवालों का उत्तर दिया।
वाराणसी। संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल, कोइराजपुर में आयोजित दो दिवसीय अंतरविद्यालयी युवा संसद ‘विमर्श 4.0’ का रविवार को समापन हुआ। कार्यक्रम में जिले के 21 प्रतिष्ठित विद्यालयों के करीब एक हजार छात्र-छात्राओं ने संसदीय कार्यवाही का जीवंत प्रदर्शन करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों, तार्किक चिंतन पेश किया। मुख्य अतिथि राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ.अमर पाल सिंह रहे। कांग्रेस के संजीव सिंह, सपा के इस्तकबाल कुरैशी और भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह ने विद्यार्थियों के सवालों के जवाब दिए। धर्मेंद्र त्रिपाठी ने संचालन किया।
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