मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी, आज बंद रहेंगे स्कूल- जूनियर कॉलेज

मुंबई में बुधवार रात नवी मुंबई, ठाणे के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के साथ गरज और बिजली की चमक को दर्ज किया गया। रात 10 बजे से मुंबई महानगर के उत्तर में तो वहीं दक्षिण मुंबई में रात 10.30 बजे से बारिश शुरू हुई। 8.30 बजे से 10.30 बजे तक, मुंबई उपनगरों में 54 मिमी बारिश दर्ज की गई जबकि 2.2 मिमी दक्षिण मुंबई में दर्ज की गई। भारत के मौसम विभाग द्वारा गुरुवार को मुंबई और रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट (भारी बारिश) की चेतावनी जारी की गई है।

भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर मुंबई, ठाणे और कोंकण में सभी स्कूल और जनियर कॉलेज बंद रहेंगे।

Maharashtra: In view of heavy rainfall forecast, all schools & junior colleges in Mumbai, Thane & Konkan region to remain closed today today, 19 September.