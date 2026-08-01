हिन्दुस्तान की असर : रहुई कस्तूरबा स्कूल : छात्राओं से नाला साफ करने में वार्डन पर कार्रवाई, भेजी गयीं गिरियक स्कूल परिसर के बाहर छात्राओं से नाली साफ कराने का वीडियो हुआ था वायरल प्रखंड प्रमुख व नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद ने नाली साफ कराने पर जतायी थी आपत्ति समग्र शिक्षा डीपीओ ने गिरियक की वार्डन को रहुई कस्तूरबा स्कूल की सौंपी जिम्मेवारी फोटो : रहुई कस्तूरबा : रहुई प्रखंड के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का भवन। बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता। रहुई प्रखंड के कस्तूरबा स्कूल गांधी आवासीय विद्यालय में नामांकित छात्राओं से नाली साफ करने से मुक्ति मिल गयी।

कार्यवाही की जानकारी

वार्डन की कार्यशैली

प्रतिनिधियों की आपत्ति

डीईओ हेमचन्द्र व समग्र शिक्षा डीपीओ भोला कुमार कर्ण ने बच्चियों से नाली साफ कराने वाली वार्डन संगीता कुमारी को गिरियक कस्तूरबा स्कूल में प्रतिनियुक्ति कर दी है। इससे पहले समग्र शिक्षा डीपीओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वार्डन संगीता कुमारी का अगले आदेश तक वेतन बंद करते हुए स्पष्टीकरण पूछा था। कहा था कि प्रखंड प्रमुख के मना करने के बाद भी छात्राओं से नाली साफ कराना आपका यह कृत्य कार्य के प्रति लापरवाही, मनमानेपन व स्वेच्छारिता को दर्शाता है।डीपीओ ने शनिवार को कार्यालय आदेश जारी कर कहा है कि वार्डन द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं हैं। इनकी इस कार्यशैली को वरीय अधिकारी को अवगत कराया गया है। गिरियक प्रखंड की कस्तूरबा स्कूल की प्रभारी वार्डन किरण कुमारी को रहुई कस्तूरबा स्कूल की जिम्मेवारी सौंपी गयी है। डीपीओ ने दोनों वार्डन को तीन दिनों के अंदर संबंधित स्कूल में योगदान करते हुए प्रभार आदान-प्रदान करने का आदेश दिया है।प्रतिनिधियों ने जतायी थी आपत्ति : प्रखंड प्रमुख बाबुलाल राम व नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद अनिल पांडेय ने छात्राओं से नाली साफ कराने पर कड़ी आपत्ति जतायी थी। रहुई नगर पंचायत के उपमुख्य पार्षद अनिल पांडेय ने डीएम उदिता सिंह व डीईओ हेमचन्द्र को पत्र भेजकर वार्डन की मनमानी की शिकायत की थी। वार्डन को दूसरे कस्तूरबा स्कूल में तबादला कराने का अनुरोध किया था। हिन्दुस्तान अखबार में 22 जुलाई के अंक में ‘छात्रा का नाली साफ करते वीडियो वायरल’ शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित किया था। अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की है। (बिहारशरीफ से अभिषेक कुमार)