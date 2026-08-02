भद्रकाली महाविद्यालय में व्यास पूजन उत्सव का आयोजन
इटखोरी में श्रावण कृष्ण तृतीया के अवसर पर व्यास पूजा उत्सव 2026 का आयोजन भारतीय शिक्षण मंडल और भद्रकाली कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। सम्मानित अतिथियों में डॉ. ओम प्रकाश सिंह, डॉ. दुलार हजाम सहित कई प्रमुख व्यक्ति शामिल रहे।
इटखोरी, प्रतिनिधि। श्रावण कृष्ण तृतीया के अवसर पर भारतीय शिक्षण मंडल, झारखण्ड प्रांत एवं भद्रकाली कॉलेज इटखोरी के संयुक्त तत्वावधान में व्यास पूजा उत्सव 2026 हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय परिसर में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं माँ सरस्वती की वंदना से हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय शिक्षण मंडल डॉ. ओम प्रकाश सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. दुलार हजाम ने की। वहीं प्रांत अध्यक्ष, भारतीय शिक्षण मंडल डॉ. रणजीत मिश्रा , डॉक्टर सुभाष साहू,प्रांत मंत्री,डॉक्टर राहुल कुमार प्रांत कोष प्रमुख, निलेश कुमार,प्रांत कार्यकारिणी सदस्य, मधु मिश्रा प्रांत सदस्य,भारतीय शिक्षण मंडल, वरिष्ठ समाजसेवी सह महाविद्यालय शासी निकाय के दानदाता सदस्य देव कुमार सिंह, वरिष्ठ समाजसेवी पवन कुमार शर्मा,विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे।
इस दौरान मां भद्रकाली सेवा संस्थान के अध्यक्ष सूरज कुमार सिंह को अंगवस्त्र दे कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रो. ललित मोहन चौधरी ने तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रो. सकेंद्र मिस्त्री ने किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें