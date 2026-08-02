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भद्रकाली महाविद्यालय में व्यास पूजन उत्सव का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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इटखोरी में श्रावण कृष्ण तृतीया के अवसर पर व्यास पूजा उत्सव 2026 का आयोजन भारतीय शिक्षण मंडल और भद्रकाली कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। सम्मानित अतिथियों में डॉ. ओम प्रकाश सिंह, डॉ. दुलार हजाम सहित कई प्रमुख व्यक्ति शामिल रहे।

भद्रकाली महाविद्यालय में व्यास पूजन उत्सव का आयोजन

इटखोरी, प्रतिनिधि। श्रावण कृष्ण तृतीया के अवसर पर भारतीय शिक्षण मंडल, झारखण्ड प्रांत एवं भद्रकाली कॉलेज इटखोरी के संयुक्त तत्वावधान में व्यास पूजा उत्सव 2026 हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय परिसर में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं माँ सरस्वती की वंदना से हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय शिक्षण मंडल डॉ. ओम प्रकाश सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. दुलार हजाम ने की। वहीं प्रांत अध्यक्ष, भारतीय शिक्षण मंडल डॉ. रणजीत मिश्रा , डॉक्टर सुभाष साहू,प्रांत मंत्री,डॉक्टर राहुल कुमार प्रांत कोष प्रमुख, निलेश कुमार,प्रांत कार्यकारिणी सदस्य, मधु मिश्रा प्रांत सदस्य,भारतीय शिक्षण मंडल, वरिष्ठ समाजसेवी सह महाविद्यालय शासी निकाय के दानदाता सदस्य देव कुमार सिंह, वरिष्ठ समाजसेवी पवन कुमार शर्मा,विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे।

इस दौरान मां भद्रकाली सेवा संस्थान के अध्यक्ष सूरज कुमार सिंह को अंगवस्त्र दे कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रो. ललित मोहन चौधरी ने तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रो. सकेंद्र मिस्त्री ने किया।

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