महर्षि वेदव्यास ने भारतीय ज्ञान परंपरा को अमर बनाया
कानपुर के अर्मापुर पीजी कॉलेज में भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा व्यास पूजा उत्सव 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रो. ओम प्रकाश सिंह और कॉलेज के प्राचार्य प्रो. मुकेश कुमार सिंह ने किया। प्रो. सिंह ने भारतीय संस्कृति में गुरु के महत्व और महर्षि वेदव्यास के योगदान पर प्रकाश डाला।
कानपुर। अर्मापुर पीजी कॉलेज में भारतीय शिक्षण मंडल की ओर से व्यास पूजा उत्सव 2026 का आयोजन किया गया। शुभारंभ मुख्य वक्ता भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष प्रो. ओम प्रकाश सिंह, कॉलेज के प्राचार्य प्रो. मुकेश कुमार सिंह ने किया। प्रो. ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च है और महर्षि वेदव्यास ने वेदों के संकलन, महाभारत की रचना एवं पुराणों के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा को अमर बनाया है। संचालन विजय कुमार मिश्रा ने किया।
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