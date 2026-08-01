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वीआईपी मूवमेंट के दौरान हाई-लेवल सुरक्षा का हुआ रिहर्सल

By Amit Kumar Varma
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में वीवीआईपी भ्रमण को देखते हुए शुक्रवार को सुरक्षा का मॉकड्रिल किया गया। इस पूर्वाभ्यास में एनएसजी, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अभ्यास में वीवीआईपी काफिले के दौरान आपात स्थिति और आतंकी हमले के खतरों से निपटने की प्रक्रिया का परीक्षण किया गया।

वीआईपी मूवमेंट के दौरान हाई-लेवल सुरक्षा का हुआ रिहर्सल

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। प्रस्तावित वीवीआईपी भ्रमण को देखते हुए शुक्रवार को सर्किट हाउस होते हुए पुलिस लाइन हेलीपैड से विश्वनाथ धाम तक सुरक्षा का मॉकड्रिल हुआ। यह पूर्वाभ्यास एनएसजी के डीआईजी होशियान सिंह, अपर पुलिस आयुक्त (लॉ एंड ऑर्डर) शिवहरि मीणा के अलावा मुख्यमंत्री की सुरक्षा टीम के अधिकारियों की निगरानी में किया गया। मॉक ड्रिल पुलिस लाइन हेलीपैड से सर्किट हाउस, काल भैरव मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम परिक्षेत्र, प्रस्तावित वीवीआईपी रूट, सेफ हाउस और सेफ हॉस्पिटल सहित विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर हुआ। इसमें सिविल पुलिस, यातायात पुलिस, मुख्यमंत्री सुरक्षा इकाई, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन, बम डिस्पोजल एवं डॉग स्क्वाड, क्विक रिस्पांस टीम, रेडियो शाखा तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने भाग लिया।

अभ्यास दो प्रमुख बिंदुओं केन्द्रित रहा। पहले में वीवीआईपी काफिले के दौरान अचानक चिकित्सकीय आपात स्थिति उत्पन्न होने पर एडवांस लाइजनिंग सिक्योरिटी के एम्बुलेंस से प्राथमिक उपचार, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर कम से कम समय में सेफ हॉस्पिटल तक पहुंचाने की प्रक्रिया का सफल अभ्यास हुआ।दूसरे दृश्य में पुलिस लाइन हेलीपैड से सर्किट हाउस और सर्किट हाउस से काल भैरव मंदिर के बीच वीवीआईपी कार्यक्रम के दौरान आतंकी हमला, गोलीबारी, बमबारी अथवा अन्य खतरे में सुरक्षा का अभ्यास किया गया। इसके तहत रूट को तत्काल खाली करवा कर वीवीआईपी को सुरक्षित सेफ हाउस तक पहुंचाने, रिजर्व पुलिस बल द्वारा सुरक्षा परिधि और संवेदनशील क्षेत्र को सुरक्षित बनाने का परीक्षण किया गया। अभ्यास के दौरान प्राथमिक और वैकल्पिक मार्गों का सत्यापन, रूट सैनिटाइजेशन, एंटी-सबोटाज चेकिंग, पार्किंग प्रबंधन, अस्थायी बैरिकेडिंग, यातायात डायवर्जन और आमजन को कम से कम असुविधा सुनिश्चित करने की व्यवस्थाओं की भी जांच की गई। अभ्यास के बाद पुलिस लाइन सभागार में बैठक हुई।

Amit Kumar Varma

लेखक के बारे में

Amit Kumar Varma

शॉर्ट बायो : अमित वर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में ‘दैनिक हिन्दुस्तान’ में अपराध, पुलिसिंग, ट्रैफिक, खेल, वीवीआईपी विजिट की रिपोर्टिंग करते हैं।


परिचय एवं अनुभव
अमित वर्मा की पहचान वाराणसी में लीडिंग अखबार के क्राइम एवं खेल रिपोर्टर के तौर पर है। उन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘दैनिक हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में अपराध, पुलिसिंग, ट्रैफिक, खेल, वीवीआईपी विजिट की रिपोर्टिंग करते हैं। अगस्त 2017 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने अखबार के अलावा डिजिटल कंटेंट के लिए काम किया है। पाठकों की रुचि के अनुसार स्टोरी प्रस्तुत करते हैं।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
अमित ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक हिन्दुस्तान में स्ट्रिंगर के तौर पर की। मार्च 2013 से अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबार से जुड़े। वहां पर सिटी डेस्क पर काम करने का अनुभव रहा है। अगस्त 2017 से अब तक दैनिक हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
स्नातक (कला वर्ग) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उनको अपराध, पुलिसिंग, ट्रैफिक, खेल, वीवीआईपी विजिट, रेलवे, रोडवेज, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, एनएचएआई, रोडवेज, कोर्ट, कचहरी बीट की रिपोर्टिंग का अनुभव है। इनमें से हर बीट पर कमांड होने के साथ ही रिसर्च बेस्ड स्टोरी प्रस्तुत करते हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन
टीवी, ओटीटी, फिल्म, और लाइफस्टाइल विषयों की गहरी समझ है। कई सेलिब्रिटी एवं खेल सितारों का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। उनका मानना है कि पत्रकारिता विश्वसनीयता की होनी चाहिए। पाठकों को प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना चाहिए। ताकि उनका विश्वास न टूटे।


विशेषज्ञता
अपराध, पुलिसिंग, ट्रैफिक, खेल, वीवीआईपी विजिट, स्पॉट रिपोर्टिंग, किसी भी इवेंट की रिपोर्टिंग
रेलवे, रोडवेज, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, एनएचएआई, रोडवेज, कोर्ट, कचहरी बीट की रिपोर्टिंग का भी अनुभव
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