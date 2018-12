वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को आज रात भारत भेजा जाएगा-रिपोर्ट

अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकाप्टर सौदा मामले में वांछित ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को भारत प्रत्यर्पित करने के लिए मंगलवार को दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ले जाया गया। मीडिया की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। मिशेल 3600 करोड़ रूपए के हेलीकाप्टर सौदा मामले में भारतीय जांच एजेंसियों का वांछित है। पिछले महीने अदालत ने मिशेल के प्रर्त्यपण के लिए अनुमति प्रदान कर दी थी।



खलीज टाइम्स की एक खबर के अनुसार मिशेल (54) को दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ले जाया गया है। मिशेल को आज ही भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। यह प्रत्यर्पण प्रक्रिया इंटरपोल और सीआईडी के समन्वय में हो रही है। यह घटनाक्रम ऐसे दिन हुआ है जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में अपने समकक्ष अब्दुल्ला बिन जायद से अबू धाबी में व्यापक बातचीत की।



भारत ने मिशेल के प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक रूप से 2017 में अनुरोध किया था। यह अनुरोध सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से की गई आपराधिक जांच पर आधारित था। ईडी ने मिशेल के खिलाफ जून, 2016 में दाखिल अपने आरोप पत्र में कहा था कि मिशेल को अगस्ता वेस्टलैंड से 225 करोड़ रुपये मिले थे। आरोपपत्र के अनुसार वह राशि और कुछ नहीं बल्कि कंपनी की ओर से दी गयी रिश्वत थी।

Christian James Michel, a British middleman wanted by Indian investigative agencies in connection with the AgustaWestland VVIP chopper scam, has been taken to the Dubai International Airport to extradite him to India, reports Khaleej Times