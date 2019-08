वृन्दावन के ठा. राधारमण मंदिर में हेमामालिनी ने दी नृत्य प्रस्तुति

मथुरा से सांसद एवं प्रख्यात कलाकार हेमामालिनी ने शुक्रवार शाम झूलन महोत्सव के अवसर पर वृन्दावन ठा. राधारमण मंदिर में नृत्य सेवा की प्रस्तुति दी। यह मंदिर प्राचीन सप्तदेवालयों में से एक है। सत्तर वर्षीय हेमामालिनी ने गणेश वंदना से नृत्य की शुरुआत की। इसके बाद 'वंशी विभूषित कराल श्लोक और 'मधुराष्टकम के पदों पर आधारित भारतीय शास्त्रीय शैली में नृत्य प्रस्तुती दी। उन्होंने महाकवि जयदेव के 'गीत गोविंद के 'यमुना तीरे धीर समीरे हसत खेल वनमाली.... के बोलों और राधारमण हरि बोल के संकीर्तन पर भावमय नृत्य कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

#WATCH Mathura: BJP MP Hema Malini performs at Sri Radha Raman Temple in Vrindavan during 'jhulan utsav' on the eve of Hariyali Teej. (02.08.19) pic.twitter.com/2Ck7F4Q6sh