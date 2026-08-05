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वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो घबराएं नहीं, 30 अगस्त तक कराएं शामिल: उपायुक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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- जिले की चारों विधानसभाओं के मतदाताओं के लिए दावे व आपत्तियां शुरू, तीन अक्तूबर को होगा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन

वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो घबराएं नहीं, 30 अगस्त तक कराएं शामिल: उपायुक्त

गुरुग्राम, वरिष्ठ संवाददाता। जिला उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि जिन पात्र नागरिकों का नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं है, उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वे 30 अगस्त तक बीएलओ के माध्यम से या ऑनलाइन फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। जिला उपायुक्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एसआईआर के तहत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा चुका है। नागरिक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ceoharyana.gov.in पर विवरण की जांच कर सकते हैं। जिला उपायुक्त ने बताया कि अभियान के तहत एक जुलाई 2026 को अर्हता तिथि माना गया है।

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जिन युवाओं ने इस तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वे भी नया वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।वहीं, संशोधन या सुधार के लिए नागरिक फॉर्म-8 और घोषणा पत्र भरकर 30 अगस्त से पहले अपने ईआरओ या एईआरओ कार्यालय में जमा कराएं। दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 30 अगस्त निर्धारित है।

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