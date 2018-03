राज्यसभा चुनाव LIVE: 25 सीटों के लिए 6 राज्यों में शुरू हुआ मतदान

राज्यसभा चुनाव के लिए छह उत्तर प्रदेश समेत छह राज्यों की 25 सीटों पर मतदान आज सुबह 9 बजे से शुरू हो चुका है। यूपी की 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की 8 सीटों पर जीत तय है लेकिन वह एक और सीट छीनने की कोशिश में है।

उत्तर प्रदेश (10 सीट), पश्चिम बंगाल (छह सीट), झारखंड (दो सीट), कर्नाटक (चार सीट), तेलंगाना (तीन सीट) व छत्तीसगढ़ (एक सीट) शामिल है। इन सभी राज्यों में तय सीटों से एक उम्मीदवार ज्यादा होने से चुनाव कराए जा रहे है।

राज्य सभा की जिन 59 सीटों को भरा जाना है उनमें से मार्च 15 को 10 राज्यों के 33 उम्मीदवारों निर्विरोध चुना गया। उनमें केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर शामिल थे। यह चुनाव उत्तर प्रदेश जहां केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली का जीतना तय माना जा रहा है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में मतदान हो रहा है।

live updates:

9:55am हमने जहां भी राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार उतारें हैं वहां पर बीजेपी जीतेगी। उत्तर प्रदेश से 9 बीजेपी के उम्मीदवार राज्यसभा में प्रवेश करेंगे- केशव प्रसाद मौर्य, यूपी उप-मुख्यमंत्री

