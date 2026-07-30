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एसआईआर: चंदवारा प्रखंड में 92.75 प्रतिशत मैपिंग कार्य हुए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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चंदवारा में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे विशेष इंटेंसिव रिवीजन अभियान के तहत बीएलओ ने मतदाता सूची का सत्यापन किया। 29 जुलाई तक 65,364 मतदाताओं में से 92.75% का मैपिंग किया गया। बरही में 93.02% और बरकट्ठा में 92.20% मैपिंग संपन्न हुई।

एसआईआर: चंदवारा प्रखंड में 92.75 प्रतिशत मैपिंग कार्य हुए

चंदवारा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन(एसआईआर) अभियान के तहत बीएलओ द्वरा घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया गया। 29 जुलाई तक गणना प्रपत्र जमा करने व मैपिंग का अंतिम दिन था। इसके तहत चंदवारा प्रखंड में कुल 65 हजार 364 मतदाता हैं, जिसमें 60 हजार 630 मतदाताओं का मैपिंग किया गया है। यानी अंतिम दिन तक 92.75 प्रतिशत मैपिंग कार्य हो चुका है। इसमें 21-बरही में कुल मतदाता 44 हजार 169 में 41 हजार 87 लोगों का मैपिंग(93.02 प्रतिशत), जबकि 20 बरकट्ठा में कुल वोटर 21 हजार 195 में 19 हजार 543 मतदाओं का मैपिंग(92.20 प्रतिशत) हो चुका है।

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