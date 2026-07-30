मांडर-चान्हो में मतदाता सूची से 31 हजार नाम हटने की आशंका

भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत मांडर और चान्हो प्रखंड में मतदाता सत्यापन का कार्य पूरा हो गया है। प्रारंभिक जांच में

मांडर, प्रतिनिधि। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत मांडर और चान्हो प्रखंड में मतदाता सत्यापन का कार्य पूरा हो चुका है। प्रारंभिक जांच में दोनों प्रखंडों से 31,096 ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें संबंधित मतदाताओं के नाम अंतिम मतदाता सूची से हटाए जाने की संभावना जताई गई है। हालांकि निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक मामले की विस्तृत जांच के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अभियान के दौरान मांडर प्रखंड के 112 मतदान केंद्रों पर कुल 1,07,124 मतदाताओं का सत्यापन किया गया। इस प्रक्रिया में 16,164 यूनिक एन्यूमरेशन फॉर्म (यूईएफ) से जुड़े मामले सामने आए।

मतदाता सूची की जांच वहीं चान्हो प्रखंड के 97 मतदान केंद्रों पर 89,650 मतदाताओं का सत्यापन किया गया, जहां 14,932 यूईएफ मामले दर्ज किए गए। इस प्रकार दोनों प्रखंडों में कुल 1,96,774 मतदाताओं का सत्यापन किया गया।

यूईएफ श्रेणी के मामलों की जांच निर्वाचन विभाग के अनुसार, यूईएफ श्रेणी में ऐसे मतदाता शामिल हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो स्थायी रूप से अन्य स्थान पर निवास करने लगे हैं, जिनके नाम एक से अधिक स्थानों की मतदाता सूची में दर्ज हैं या सत्यापन के दौरान अपने पते पर उपलब्ध नहीं मिले। इन सभी मामलों की अलग-अलग जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही संबंधित नामों को मतदाता सूची से हटाने या यथावत रखने का निर्णय लिया जाएगा। निर्वाचन कार्य से जुड़े कर्मी मन्नान अंसारी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है। उन्होंने कहा कि सभी अभिलेखों के सत्यापन और डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।