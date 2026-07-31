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मुख्य निर्वाचन अधकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एसआईआर की समीक्षा कीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के

मुख्य निर्वाचन अधकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एसआईआर की समीक्षा कीं

फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशभर में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 अभियान की समीक्षा की। उन्होंने सभी मंडल आयुक्तों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदाता सूची से जुड़े सभी कार्य पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समयबद्ध ढंग से पूरे किए जाएं।फरीदाबाद में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर)6 अभियान के तहत मतदाता सूची को त्रुटिरहित और पारदर्शी बनाने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिला प्रशासन ने दावा एवं आपत्ति प्रक्रिया, हेल्प डेस्क संचालन, राजनीतिक दलों के साथ समन्वय और प्रारूप मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली है।

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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आयुष सिन्हा ने कहा कि अभियान का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदाता सूची में शामिल करने का अवसर सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के 29 मई को जारी निर्देशों के अनुसार मंडल आयुक्त निर्वाचन रोल पर्यवेक्षक के रूप में अपने-अपने मंडलों के जिलों का निरीक्षण करेंगे और दावा एवं आपत्ति अवधि से लेकर अंतिम प्रकाशन तक की चरणबद्ध रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को भेजेंगे। पर्यवेक्षकों को आयोग की चेकलिस्ट के प्रत्येक बिंदु का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दावा एवं आपत्ति की प्रक्रिया 31 जुलाई से 30 अगस्त तक चलेगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 28 सितंबर तक प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं के पंजीकरण पर विशेष जोर देते हुए कहा कि 1 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र युवाओं के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाएं। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची की प्रतियां प्राप्त हो चुकी हैं और उन्हें निर्धारित स्थानों के साथ जिला प्रशासन की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। सभी एईआरओ, ईआरओ और बीएलओ को प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा प्रत्येक दावा और आपत्ति का निस्तारण निर्धारित प्रक्रिया और स्पष्ट आदेशों के आधार पर किया जाएगा।

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