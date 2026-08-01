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दावों और आपत्तियों में उलझे मतदाता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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धनौरी में ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद, धनौरी विधानसभा के बूथों पर दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया तेज हो गई है। निर्वाचन विभाग ने पारदर्शिता बनाए रखने के नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कुछ मतदाता नोटिस प्राप्त कर चुके हैं, जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

दावों और आपत्तियों में उलझे मतदाता
दावों और आपत्तियों में उलझे मतदाता

धनौरी, संवाददाता। राज्य में में इस समय विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद अब दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया तेज हो गई है। निर्वाचन विभाग की ओर से इस प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसको लेकर पिरान कलियर विधानसभा के कुछ बूथों पर शनिवार को सुनवाई की गई जबकि कुछ बूथों पर अलग अलग दिवस में सुनवाई होनी है। इसको लेकर मतदाताओं में अलग अलग तरह की भ्रमक स्थिति फैली हुई है। कुछ मतदाताओं रुक्कया, कौशर, रशीद, रूफआलम, सलीम, नसीम आदि का कहना है कि उनको बीएलओ द्वारा नोटिस उपलब्ध कराया गया है।

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