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एसआईआर को लेकर बीडीओ ने सुपरवाइजर के साथ की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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सारठ में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी चंदन कुमार सिंह ने बीएलओ सुपरवाइजर के साथ बैठक की। बैठक में नए मतदाताओं का पंजीकरण और 18 वर्ष पूरे करने वाले युवाओं के नाम सूची में जोड़ने के लिए कार्य योजना बनी। मतदाताओं की दावों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

एसआईआर को लेकर बीडीओ ने सुपरवाइजर के साथ की बैठक

सारठ,प्रतिनिधि। सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह बीडीओ चंदन कुमार सिंह ने मंगलवार को प्रखंड सभागार में बीएलओ सुपरवाइजर के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस बाबत उन्होंने बताया कि एसआईआर कार्यक्रम के तहत फिलहाल नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए पंजीकरण का काम चल रहा है। इसके लिए सभी सुपरवाइजर को बीएलओ के साथ मिलकर योग्य मतदाताओं एवं एक अक्टूबर को 18 वर्ष पूरे करने वाले मतदाताओं का नाम दर्ज कराने के लिए उन्हें प्रेरित करने का निर्देश दिया गया है। वहीं मतदाताओं द्वारा दावा आपत्ति से सम्बंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।

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साथ ही एसआईआर से संबंधित लंबित सभी कार्यो को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान जेएसएस प्रदीप कुमार, हरीश कुमार,बिकी आंनद, दिलीप भोक्ता, ललन राय, मनोज राय, गौतम कुमार महरा समेत अन्य कई सुपरवाइजर मौजूद थे।

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