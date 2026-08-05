एसआईआर-2026 : प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन आज

जसीडीह। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बीएलओ और सुपरवाइजरों का एकदिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें मतदाता सूची के पुनरीक्षण, नए मतदाताओं के पंजीकरण और अन्य प्रक्रियाओं पर जानकारी दी गई। 5 अगस्त से दावों और आपत्तियों की अवधि शुरू होगी। चेतावनी दी गई कि विदेशी नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए।

जसीडीह। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को देवघर प्रखंड सभागार में बीएलओ व बीएलओ सुपरवाइजरों का एकदिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में मतदाता सूची के पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया, नए मतदाताओं के पंजीकरण, दावा-आपत्ति, मतदान केंद्र परिवर्तन और घर-घर सत्यापन की कार्ययोजना से विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया।

प्रशिक्षण का उद्देश्य मौके पर अंचलाधिकारी सह सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (एआरओ) अनिल कुमार ने बताया कि 5 अगस्त 2026 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। साथ ही विशेष अभियान की शुरुआत होगी। कहा कि जिन युवाओं की आयु 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूरी हो जाएगी, वह फॉर्म-6 व घोषणा-पत्र भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। आवेदन ईसीआई नेट ऐप, पोर्टल और संबंधित बीएलओ के माध्यम से 4 सितंबर 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन के साथ निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित वैध दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा। मतदाताओं से प्रारूप सूची में अपना नाम व विवरण अवश्य जांचने की अपील की। यदि परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों पर दर्ज हैं और मतदान केंद्र घर से दूर है, तो फॉर्म-8 भरकर निकटतम बूथ पर स्थानांतरण कराया जा सकता है।

विशेष निर्देश साथ ही स्पष्ट निर्देश दिया गया कि किसी भी विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होना चाहिए। प्रशिक्षण में बीएलओ को फॉर्म-6, 6 ए, 7 एवं 8 की सूक्ष्म जांच कर त्रुटियों का समय पर सुधार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। दावा एवं आपत्ति की अवधि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान 8-9 अगस्त व 22-23 अगस्त को विशेष बूथ स्तरीय शिविर लगाए जाएंगे, जबकि 15 अगस्त को ग्रामसभा के माध्यम से मतदाता सूची का सत्यापन होगा। 25 अगस्त से 4 सितंबर तक घर-घर सत्यापन अभियान चलाकर प्रत्येक परिवार तक पहुंच बनाई जाएगी एवं निर्धारित स्टीकर भी लगाए जाएंगे। अंचलाधिकारी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य एक भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से छूटने न देना और अपात्र नामों को हटाकर सूची को पूरी तरह त्रुटिरहित बनाना है। उन्होंने सभी बीएलओ एवं सुपरवाइजरों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। सभी दावों व आपत्तियों के निष्पादन के बाद 7 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।