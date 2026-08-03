उच्च शिक्षण संस्थान पात्र विद्यार्थियों का मतदाता सूची में जुड़वाएंगे नाम

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत राज्य के सभी पात्र भारतीय नागरिक का मतदाता सूची में शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करना है। राज्य के अधिकांश युवा मतदाता किसी न किसी उच्च व तकनीकी शिक्षा संस्थान से जुड़े हुए हैं। इसलिए, इन सभी संस्थानों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वे पात्र विद्यार्थियों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित करें और भारत निर्वाचन आयोग के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्रदान करें। के. रवि कुमार सोमवार को निर्वाचन सदन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक सुधीर बाड़ा, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक जॉर्ज कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज ठाकुर, उप निर्वाचन पदाधिकारी (लोहरदगा) संजय कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील सिंह और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के विभिन्न उच्च व तकनीकी शिक्षा, संस्थानों के प्राचार्य-निदेशक उपस्थित थे।