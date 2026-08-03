उच्च शिक्षण संस्थान पात्र विद्यार्थियों का मतदाता सूची में जुड़वाएंगे नाम
रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने राज्य के सभी पात्र मतदाता को मतदाता सूची में पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए बैठक की। उन्होंने कॉलेज और विश्वविद्यालयों से अपील की कि वे विशेष पंजीकरण कार्यक्रम आयोजित करें ताकि युवा मतदाता अपना नाम दर्ज करा सकें।
रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत राज्य के सभी पात्र भारतीय नागरिक का मतदाता सूची में शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करना है। राज्य के अधिकांश युवा मतदाता किसी न किसी उच्च व तकनीकी शिक्षा संस्थान से जुड़े हुए हैं। इसलिए, इन सभी संस्थानों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वे पात्र विद्यार्थियों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित करें और भारत निर्वाचन आयोग के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्रदान करें। के. रवि कुमार सोमवार को निर्वाचन सदन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक सुधीर बाड़ा, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक जॉर्ज कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज ठाकुर, उप निर्वाचन पदाधिकारी (लोहरदगा) संजय कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील सिंह और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के विभिन्न उच्च व तकनीकी शिक्षा, संस्थानों के प्राचार्य-निदेशक उपस्थित थे।
पात्र मतदाताओं को जोड़ने के लिए व्यापक अभियान
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि पांच अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद फॉर्म-6 के माध्यम से नए पात्र मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए राज्यभर में व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने सभी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों में विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान चलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य-निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय व तकनीकी शिक्षा विभाग के समन्वय से अपने-अपने परिसर में मतदाता जागरुकता कार्यक्रम, पंजीकरण शिविर और हेल्प डेस्क का आयोजन करें, ताकि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके या एक अक्तूबर, 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र युवाओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जा सके।
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