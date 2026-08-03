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मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण पंजीकरण कार्यक्रम 2026 एवं न्यू वोटर अभियान 5 अगस्त को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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देवघर,प्रतिनिधि। भारत सरकार निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा झारखंड राज्य में संचालित मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 अंतर्गत सभी पात्र नागरिकों का

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण पंजीकरण कार्यक्रम 2026 एवं न्यू वोटर अभियान 5 अगस्त को

भारत सरकार निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा झारखंड राज्य में संचालित मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 अंतर्गत सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में 18 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पात्र युवाओं का मतदाता सूची में शत प्रतिशत पंजीकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। झारखंड सरकार मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग सेक्टर 2 धुर्वा रांची के निर्देशानुसार 5 अगस्त 2026 बुधवार को रमा देवी बाजला महिला कॉलेज देवघर में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक न्यू वोटर्स अभियान चलाया जाएगा। ईसी नेट एप के माध्यम से इस अभियान में महाविद्यालय की वैसी छात्रा जिनका उम्र 18 वर्ष हो चुका है और मतदाता सूची में किसी कारण से पंजीकरण नहीं हुआ है, महाविद्यालय आकार ईसी नेट एप पर सक्रिय सहभागिता लेकर सभी पात्र छात्राएं अपना नाम मतदाता सूची में शत प्रतिशत पंजीकरण करके इस महत्वपूर्ण अभियान को सफल बनाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें।

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इस बात की जानकारी आरडीबीएम कॉलेज देवघर निर्वाचन साक्षरता क्लब युवा मतदाता के नोडल पदाधिकारी डॉ.प्रकाश चंद्र दास ने दी।

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