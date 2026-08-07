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पाकुड़ में कल से 9 अगस्त तक विशेष शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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पाकुड़ जिले में सभी मतदान केंद्रों पर 9 अगस्त तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इस दौरान, मतदाता अपने नाम जुड़वाने, मतदान केंद्र बदलवाने और अन्य सुधार के लिए फॉर्म-6 और फॉर्म-8 भर सकेंगे। उपायुक्त ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे शिविर का लाभ उठाएं।

पाकुड़ में कल से 9 अगस्त तक विशेष शिविर

पाकुड़ प्रतिनिधि। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 के तहत distrito के सभी मतदान केंद्रों पर कल से 9 अगस्त तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक विशेष शिविर लगाया जाएगा।

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मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया

शिविर में पात्र मतदाता मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, मतदान केंद्र बदलवाने और अन्य आवश्यक सुधार से जुड़े कार्यों के लिए फॉर्म-6 व फॉर्म-8 भर सकेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने सभी पात्र भारतीय नागरिकों से शिविर का लाभ उठाने की अपील की है। उपायुक्त ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है। किसी भी विदेशी नागरिक को इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए।

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फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के बारे में

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी नागरिकों का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने बताया कि फॉर्म-6 उन पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है, जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है अथवा 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूरी हो जाएगी और जो झारखंड के किसी मतदान क्षेत्र के सामान्य निवासी हैं। ऐसे नागरिक फॉर्म-6 और घोषणा पत्र भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।

बूथ स्तर के अधिकारियों की भूमिका

फॉर्म-8 के माध्यम से ऐसे मतदाता आवेदन कर सकते हैं, जिनका मतदान केंद्र उनके निवास से दूर है या जिनके परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों पर दर्ज हैं। इसके जरिए पूरे परिवार का नाम निकटवर्ती एक ही मतदान केंद्र पर स्थानांतरित कराया जा सकता है। उपायुक्त ने मतदाताओं से विशेष शिविर में पहुंचकर अपने नाम, पता और अन्य विवरणों का सत्यापन कराने तथा आवश्यकता के अनुसार फॉर्म-6 व फॉर्म-8 भरने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदाता सूची में नाम दर्ज होना और परिवार के सभी सदस्यों का एक ही मतदान केंद्र पर पंजीकरण लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत बनाता है।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

उन्होंने बताया कि इच्छुक नागरिक ईसीआईनेट ऐप डाउनलोड कर अथवा मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही सभी बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को विशेष शिविर के दौरान मतदाताओं को आवश्यक सहयोग और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे कल से 9 अगस्त तक अपने संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदाता सूची में दर्ज विवरण की जांच करें और आवश्यकता होने पर फॉर्म-6 व फॉर्म-8 भरकर अपने मतदाता संबंधी कार्य समय पर पूरा करें।

सामान्य प्रश्न

विशेष शिविर कब आयोजित होगा?
विशेष शिविर 9 अगस्त तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा।
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