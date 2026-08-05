डाड़ी में विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची का प्रकाशन किया
डाड़ी प्रखंड में सभी मतदान केंद्रों पर 2026 के लिए पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया गया। पर्यवेक्षकों ने बताया कि नए मतदाता के रूप में पंजीकरण हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। नागरिक और मतदाता प्रारूप सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं और त्रुटियों के सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं।
गिद्दी, निज प्रतिनिधि। डाड़ी प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों पर बुधवार को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 निमित प्ररूप मतदाता सूची एवं एएसडीडीएफ सूची का प्रकाशन/प्रदर्शन किया गया। इसके बाद मौके पर मौजुद पर्यवेक्षक ने बताया कि नए मतदाता के रूप में छूटे हुए नागरिकों के लिए पंजीकरण हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जिसमें सभी बीएलए 2, नागरिक, मतदाता शामिल होकर प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम जांच करके यदि कहीं कोई त्रुटि है तो सुधार हेतु दावा और आपत्ति से संबंधित आवेदन दे सकते है। ताकि निर्धारित अवधि में दावा और आपत्ति से संबंधित आवेदन निष्पादन किया जा सके।
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