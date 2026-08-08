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मारवाड़ी कॉलेज में मतदाता साक्षरता कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची के मारवाड़ी कॉलेज में आयोजित मतदाता साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को मतदाता पंजीकरण और निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में न्यू वोटर्स अभियान के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया की जानकारी दी गई। प्राचार्य ने युवाओं को लोकतंत्र की शक्ति बताया और मार्गदर्शन करने वालों का उल्लेख किया।

मारवाड़ी कॉलेज में मतदाता साक्षरता कार्यक्रम

रांची। मारवाड़ी कॉलेज में शनिवार को एनएसएस इकाई और जिला निर्वाचन कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में मतदाता साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया गया। उद्देश्य युवाओं को मतदाता पंजीकरण, नामावली में सुधार तथा निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में न्यू वोटर्स अभियान के तहत विद्यार्थियों को ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रक्रिया की जानकारी दी गई। प्राचार्य डॉ. मनोज कुमार ने युवाओं को लोकतंत्र की शक्ति बताया। नोडल पदाधिकारी जय प्रकाश रजक, डॉ सीमा चौधरी, अनुभव चक्रवर्ती, आदित्य झा व साहिल कुमार ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया।

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कार्यक्रम का उद्देश्य

रांची, विशेष संवाददाता। मारवाड़ी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई और जिला निर्वाचन कार्यालय, रांची की ओर से शनिवार को कॉलेज परिसर में मतदाता साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं व नए मतदाताओं को मतदाता पंजीकरण, मतदाता सूची में सुधार व निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी देना था।

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न्यू वोटर्स अभियान

कार्यक्रम के दौरान न्यू वोटर्स हैशटैग अभियान में कॉलेज के स्वयंसेवकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी की सराहना की गई। विद्यार्थियों ने न्यू वोटर्स सेल्फी कैंपेन के माध्यम से अन्य युवाओं को भी मतदाता बनने एवं मतदान के लिए प्रेरित किया गया। विद्यार्थियों को ईसीआई पोर्टल और ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र युवा फॉर्म 6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। वहीं, मतदाता सूची में दर्ज जानकारी में सुधार के लिए फॉर्म 8 का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही, एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र में नाम स्थानांतरण, नाम विलोपन और अन्य निर्वाचन संबंधी ऑनलाइन सुविधाओं की भी जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को ऑफलाइन माध्यम से भी फॉर्म 6 से नाम जोड़ने और फॉर्म 8 से सुधार की प्रक्रिया समझाई गई।

प्राचार्य का संदेश

कॉलेज के प्राचार्य डॉ मनोज कुमार ने विद्यार्थियों व एनएसएस स्वयंसेवकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि युवा लोकतंत्र की महत्वपूर्ण शक्ति हैं। कॉलेज के निर्वाचन जागरुकता आयोजन के नोडल पदाधिकारी जय प्रकाश रजक, एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ सीमा चौधरी व अनुभव चक्रवर्ती और जिला निर्वाचन कार्यालय से आदित्य कुमार झा व साहिल कुमार ने भी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया।

सामान्य प्रश्न

मतदाता साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था?
उद्देश्य युवाओं को मतदाता पंजीकरण, नामावली में सुधार तथा निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति जागरूक करना था।
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