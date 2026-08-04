बीएलओ व पर्यवेक्षक जिम्मेदारीपूर्वक दायित्व निभाएं
चंद्रपुरा में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत बीएलओ और पर्यवेक्षकों की बैठक हुई। इस बैठक में मतदाता सूची का प्रकाशन, योग्य नागरिकों के लिए फॉर्म भरने और मतदाता सूची से नाम हटाने जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियों पर चर्चा की गई। सभी को जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के निर्देश दिए गए।
सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी ईश्वर दयाल महतो की अध्यक्षता में चंद्रपुरा में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 26 के प्रारुप प्रकाशन के पश्चात किए जाने वाले कार्यों को लेकर सभी बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों के साथ प्रखंड सभागार में बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। इसमें 5 अगस्त को सभी मतदान केन्द्रों पर प्रारुप मतदाता सूची का प्रकाशन, 1 सितंबर को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले योग्य नागरिकों का प्रपत्र 6 भरने/अन्य मतदान केंद्रों में स्थानांतरण हेतु प्रपत्र 8 एवं मतदाता सूची से नाम विलोपित करने हेतु प्रपत्र 7 भरने/अनमैप्ड मतदाताओं को नोटिस तामिला कराने, प्राप्त गणना प्रपत्रों को क्रमानुसार करके कार्यालय में जमा करने हेतु सभी बीएलओ व पर्यवेक्षकों को विस्तार पूर्वक आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
बीडीओ ने कहा कि बीएलओ व पर्यवेक्षक जिम्मेदारी पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। ईसीआइनेट एप स्वयं डाउनलोड करते हुए मतदाताओं को भी डाउनलोड कराने हेतु निदेशित किया गया। प्रशिक्षण सह बैठक में बीएलओ पर्यवेक्षक लक्ष्मी कुमारी, सोनी गुप्ता, शालिनी कुमारी, अनिल कुमार, रंजीत कुमार, उमाशंकर महतो, शिवपूजन गहलौत, बीएलओ लखी देवी, प्रतिमा देवी, नीलम देवी, संगीता देवी, रेखा देवी, सविता देवी, मंजु देवी, अनिता देवी, लता देवी, उमेश प्रजापति सहित कई थे।
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