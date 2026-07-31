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पेटरवार प्रखंड के तेरह पंचायतों में कटे 5435 मतदाताओं के नाम, सबसे ज्यादा तेनुघाट और सबसे कम चरगी में कटे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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पेटरवार, प्रतिनिधि। गोमिया विधानसभा क्षेत्र संख्या 34 के तहत पड़ने वाले पेटरवार प्रखंड के 13 पंचायतों में एस आई आर कार्य सम्पन्न होने के बाद अपसेंड, श

पेटरवार प्रखंड के तेरह पंचायतों में कटे 5435 मतदाताओं के नाम, सबसे ज्यादा तेनुघाट और सबसे कम चरगी में कटे

पेटरवार, प्रतिनिधि। गोमिया विधानसभा क्षेत्र संख्या-34 के अंतर्गत पेटरवार प्रखंड की 13 पंचायतों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य पूरा होने के बाद अपसेंट, शिफ्टेड, डेथ और डुप्लीकेट (एएसडीडी) श्रेणी में आने वाले 5,435 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी अशोक राम ने बताया कि संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 अगस्त को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पेटरवार प्रखंड की 13 पंचायतों में पहले कुल 59,905 मतदाता थे। एन्यूमरेशन फॉर्म के डिजिटाइजेशन और सत्यापन के बाद एएसडीडी श्रेणी में शामिल 5,435 नाम हटने से मतदाताओं की संख्या घटकर 54,470 रह जाएगी।

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एएसडीडी श्रेणी में सबसे अधिक 667 मतदाता तेनुघाट पंचायत के पाए गए हैं। इसके बाद बुंडू पंचायत में 635, उलगढ़ा में 525, सदमा कला में 485, दारिद में 481, पेटरवार में 479, ओरदाना में 406, उत्तासारा में 325, पतकी में 308, अरजुवा में 300, घरवा टांड व कोह पंचायत में 283-283 तथा सबसे कम चरगी पंचायत में 259 मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे।नाम विलोपित होने के बाद ओरदाना पंचायत में सर्वाधिक 5,673 मतदाता रह जाएंगे। इसके अलावा उलगढ़ा में 5,127, दारिद में 4,535, उत्तासारा में 4,483, सदमा कला में 4,450, अरजुवा में 4,449, कोह में 4,212, पेटरवार में 4,165, पतकी में 4,101, चरगी में 3,906, बुंडू में 3,839, घरवा टांड में 3,323 तथा तेनुघाट पंचायत में 2,207 मतदाता शेष रहेंगे। प्रशासन ने बताया कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद आगे की निर्वाचन प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित की जाएगी।

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