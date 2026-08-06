एसआईआर के तहत मतदाता सूची के प्रारूप का हुआ प्रकाशन, 4 सितंबर तक लिया जाएगा दावा आपत्ति

समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी आलोक कुमार ने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी। प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 05 अगस्त से 04 सितम्बर 2026 तक होगा। अंतिम मतदाता सूची 07 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। जिले में कुल 506781 मतदाता शामिल हैं।

समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी आलोक कुमार ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के निमित्त प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रेस कांफ्रेंस कर दी।

मतदाता सूची का प्रकाशन डीसी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित एसआईआर कार्यक्रम के तहत बुधवार को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन सभी मतदान केंद्रों में एक साथ किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही दावा एवं आपत्तियां प्राप्त किए जा रहे हैं, जो आज 05 अगस्त से आगामी 04 सितम्बर 2026 निर्धारित है। इस दौरान प्राप्त दावा एवं आपत्तियों का निस्तारण आगामी 03 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 07 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। उन्होंने जिला अंतर्गत मतदान केंद्रो की संख्या की जानकारी देते हुए कहा कि 08 नाला विधानसभा में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 340 एवं 09 जामताड़ा विधानसभा में कुल 383 मतदान केंद्र हो गया है।

मतदाताओं की संख्या वहीं उन्होंने जिले में इन्यूमरेशन चरण के उपरांत प्रारूप मतदाता सूची में शामिल कुल मतदाताओं के अलावा एएसडीडी श्रेणी में शामिल मतदाताओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एन्यूमरेशन चरण के उपरांत 08 नाला विधानसभा अंतर्गत कुल मतदाताओं की संख्या 220560, एवं 09 जामताड़ा विधानसभा अंतर्गत कुल मतदाताओं की 286221 हो गई है। इस प्रकार जिले में कुल 506781 मतदाता (257373 पुरुष एवं 249404 महिला एवं 04 तृतीय लिंग) का नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया गया है। जबकि 08 नाला विधानसभा क्षेत्र में 23335 एवं 09 जामताड़ा निर्वाचन क्षेत्र में 40517 इस प्रकार पूरे जिले में 64193 मतदाता का नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है, ये सभी एएसडीडी श्रेणी में शामिल हैं।

दावा आपत्ति का आयोजन डीसी ने बताया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अवसर पर 05 अगस्त से 04 सितंबर तक दावा आपत्ति दायर करने की अवधि में सभी मतदान केंद्रों में आगामी 08 एवं 09 अगस्त को प्रथम कैंप यथा 22 एवं 23 अगस्त को द्वितीय कैंप का आयोजन के अलावा 15 अगस्त 2026 को सभी पंचायत भवनों में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। कहा कि शत प्रतिशत नए मतदाताओं के नाम को जोड़ने एवं जिन्होंने गणना पत्र भरकर जमा नहीं किया, ऐसे मतदाताओं को फॉर्म 6 एवं घोषणा पत्र भरकर जमा करना होगा। जिले के मीडिया प्रतिनिधियों से डीसी ने आवश्यक सहयोग की अपील की। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी कयूम अंसारी एवं जिले के विभिन्न प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधिगण एवं अन्य संबंधित मौजूद रहे।