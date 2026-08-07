08 एवं 09 अगस्त को सभी मतदान केंद्रों पर लगेगा विशेष शिविर
चाईबासा में जिला निर्वाचन कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम के तहत 08 एवं 09 अगस्त को विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। इसमें पात्र नागरिक प्रपत्र-6 और प्रपत्र-8 भरकर अपना नाम शामिल कर सकते हैं। विदेशी नागरिकों की भागीदारी निषिद्ध है।
चाईबासा । जिला निर्वाचन कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के सभी मतदान केंद्रों पर 08 एवं 09 अगस्त को दिन 10 बजे से शाम 4 बजे तक विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पात्र नागरिकों की सुविधा के लिए प्रपत्र-6 एवं प्रपत्र-8 भरने की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा बताया गया है कि ऐसे सभी पात्र भारतीय नागरिक, जिनकी आयु 01 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूर्ण हो रही है अथवा जो झारखंड के किसी विधानसभा क्षेत्र के सामान्य निवासी हैं और जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे निर्धारित घोषणा-पत्र के साथ प्रपत्र-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने हेतु आवेदन कर सकते हैं。
विशेष शिविर की जानकारी
इसके अतिरिक्त ऐसे परिवार, जिनके सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों पर दर्ज हैं अथवा जिनका वर्तमान मतदान केंद्र उनके निवास स्थान से दूर स्थित है, वे अपने परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम एक ही मतदान केंद्र पर स्थानांतरित कराने के लिए प्रपत्र-8 भर सकते हैं।
नागरिकों के लिए निर्देश
जिला निर्वाचन कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 की प्रक्रिया में किसी भी विदेशी नागरिक की भागीदारी पूर्णतः निषिद्ध है। केवल पात्र भारतीय नागरिक ही मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने अथवा आवश्यक संशोधन हेतु आवेदन कर सकते हैं।
सामान्य प्रश्न
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