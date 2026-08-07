08 एवं 09 अगस्त को सभी मतदान केंद्रों पर लगेगा विशेष शिविर

चाईबासा । जिला निर्वाचन कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के सभी मतदान केंद्रों पर 08 एवं 09 अगस्त को दिन 10 बजे से शाम 4 बजे तक विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पात्र नागरिकों की सुविधा के लिए प्रपत्र-6 एवं प्रपत्र-8 भरने की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा बताया गया है कि ऐसे सभी पात्र भारतीय नागरिक, जिनकी आयु 01 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूर्ण हो रही है अथवा जो झारखंड के किसी विधानसभा क्षेत्र के सामान्य निवासी हैं और जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे निर्धारित घोषणा-पत्र के साथ प्रपत्र-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने हेतु आवेदन कर सकते हैं。