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एसआईआर अभियान की समीक्षा, बीएलओ को त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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मरकच्चो, निज प्रतिनिधि प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में अंचल अधिकारी (सीओ) परमेश्वर कुशवाहा की अध्यक्षता में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआ

एसआईआर अभियान की समीक्षा, बीएलओ को त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश

मरकच्चो, निज प्रतिनिधि। प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में अंचल अधिकारी (सीओ) परमेश्वर कुशवाहा की अध्यक्षता में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर सभी बीएलओ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए विभिन्न प्रपत्रों के निष्पादन की स्थिति का आकलन किया गया। बैठक के दौरान बीएलओ द्वारा जमा किए जा रहे गणना प्रपत्रों के साथ-साथ प्रपत्र संख्या 6, 6ए, 7 एवं 8 की विस्तार से जांच की गई। अधिकारियों ने प्रपत्रों में दर्ज विवरण का बारीकी से सत्यापन करते हुए किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी पाए जाने पर नियमानुसार सुधार करने तथा आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।सीओ

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परमेश्वर कुशवाहा ने कहा कि एसआईआर अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटिरहित एवं अद्यतन बनाना है। उन्होंने बीएलओ को निर्देश दिया कि पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने, आवश्यक संशोधन करने तथा अपात्र या गलत प्रविष्टियों से जुड़े मामलों का समयबद्ध एवं नियमानुसार निष्पादन करें, ताकि आगामी निर्वाचन के लिए शुद्ध एवं विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार की जा सके।

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