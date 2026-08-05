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आज सभी मतदान केंद्रों में प्रारूप मतदाता सूची का होगा प्रकाशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जामताड़ा
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जिला निर्वाचन पदाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि 05 अगस्त, 2026 को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित होगा। नए मतदाता, जिनकी उम्र 01 अक्टूबर, 2026 को 18 वर्ष पूरी होगी, वे फॉर्म 6 भरकर अपना नाम सूची में शामिल करा सकते हैं। फॉर्म जमा करने की अवधि 05 अगस्त से 04 सितंबर 2026 तक है।

आज सभी मतदान केंद्रों में प्रारूप मतदाता सूची का होगा प्रकाशन

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी आलोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण, 2026 कार्यक्रम के क्रम के तहत बुधवार 05 अगस्त को जिले के सभी मतदान केंद्रों में मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। साथ ही इसके उपरांत वैसे नये मतदताओं, जिनकी उम 01 अक्टूबर, 2026 को 18 वर्ष पूरी हो रही हो या वैसे पात्र नागरिक जिनका किसी कारण से इस प्रारूप मतदाता सूची में नाम नहीं है, वे विहित घोषणा प्रपत्र के साथ फॉर्म 6 भर सकते हैं। ताकि नियमानुसार उनके नाम को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में शामिल किया जा सके। उन्होने बताया कि नये फॉर्म 6 जमा करने हेतु 05 अगस्त 2026 से 04 सितम्बर 2026 तक समय निर्धारित है।

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इस दौरान पात्र भारतीय नागरिक अपने बीएलओ के माध्यम से या ऑनलाईन माध्यम से फॉर्म 6 जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के बारे में अधिक से अधिक नागरिकों तक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 05 अगस्त को दो घंटे का सोशल मीडिया अभियान (पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक) निर्धारित किया गया है।

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