एसआईआर: प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित, 4 सितंबर तक दर्ज होंगे दावा-आपत्ति

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के तहत मतदान केंद्रों पर प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। डीसी आलोक कुमार ने बताया कि दावा-आपत्ति प्रक्रिया 4 सितंबर तक चलेगी और अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित होगी। जिले में 5,06,781 मतदाताओं के नाम शामिल हैं।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के तहत बुधवार को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। यह जानकारी बुधवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दरम्यान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आलोक कुमार ने दी। उन्होने बताया कि प्रारूप सूची के प्रकाशन के साथ ही दावा एवं आपत्ति लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 4 सितंबर तक चलेगी। प्राप्त आवेदनों का निस्तारण 03 अक्टूबर तक किया जाएगा। जबकि अंतिम मतदाता सूची 07 अक्टूबर को प्रकाशित होगी। 64 हजार 193 मतदाता एएसडीडी मतदाता सूची में शामिल:

उपायुक्त की जानकारी उपायुक्त ने बताया कि एसआईआर के तहत प्रशिक्षण, मतदाता गणना, बीएलओ द्वारा घर-घर सर्वेक्षण और मतदान केंद्रों के युक्तिकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। वर्तमान में जिले में नाला विधानसभा क्षेत्र में 340 तथा जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में 383, यानी कुल 723 मतदान केंद्र हैं। उन्होंने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची में जिले के कुल 05 लाख 06 हजार 781 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। इनमें 02 लाख 57 हजार 373 पुरुष, 02 लाख 49 हजार 404 महिला और 04 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। वहीं विधानसभावार नाला में 02 लाख 20 हजार 560 तथा जामताड़ा में 02 लाख 86 हजार 221 मतदाता सूची में शामिल हैं। जबकि एएसडीडी श्रेणी में नाला विधानसभा के 23 हजार 335 और जामताड़ा विधानसभा के 40 हजार 517, यानी कुल 64 हजार 193 मतदाता शामिल नहीं किए गए हैं।

विशेष शिविर की जानकारी मतदान केंद्रों पर 8-9 अगस्त को प्रथम तथा 22-23 अगस्त को द्वितीय विशेष शिविर:

उपायुक्त ने बताया कि दावा-आपत्ति अवधि के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर 8-9 अगस्त को प्रथम तथा 22-23 अगस्त को द्वितीय विशेष शिविर लगाया जाएगा। इसके अलावा 15 अगस्त को सभी पंचायत भवनों में ग्रामसभा आयोजित कर मतदाता सूची का सत्यापन कराया जाएगा。

नए मतदाताओं के लिए जानकारी 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी पात्र नागरिक फॉर्म-6:

उन्होने कहा कि 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी पात्र नागरिक फॉर्म-6 और घोषणा पत्र भरकर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। अन्य राज्यों में पंजीकृत लेकिन झारखंड में रहने वाले मतदाता फॉर्म-8 के माध्यम से अपना नाम स्थानांतरित करा सकते हैं। साथ ही एक परिवार के सभी सदस्यों का नाम निकटतम मतदान केंद्र में दर्ज कराने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि नए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के अवसर पर जिले में दो घंटे का सोशल मीडिया महाअभियान न्यू वोटर्स चलाया गया। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी कयूम अंसारी सहित जिले के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

फोटो जामताड़ा 01: बुधवार को समाहरणालय सभागार में प्रेस वार्ता करते डीसी आलोक कुमार।