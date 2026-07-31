पोटका विधानसभा में 52360 मतदाताओं ने नहीं भरा इन्यूमरेशन फॉर्म
पोटका विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण पूरा हो गया है। कुल 3,16,192 मतदाता हैं, जिनमें से 52,360 ने अपना इन्यूमरेशन फार्म नहीं भरा। एएसडीडी श्रेणी में ऐसे मतदाताओं को चिन्हित किया गया है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 5 अगस्त को प्रकाशित होगी और दावा आपत्ति प्रक्रिया शुरू होगी।
पोटका। 46-पोटका (एसटी) विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का पहले चरण का काम पूरा हो गया है। एईआरओ कार्यालय से मिली रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र के सभी 326 बूथों का डेटा डिजिटाइज कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पोटका विधानसभा में कुल 3,16,192 मतदाता हैं। इनमें से 52,360 मतदाताओं ने अपना इन्यूमरेशन फार्म नहीं भरा है।इन मतदाताओं को एएसडीडी श्रेणी में चिन्हित किया गया है। एएसडीडी का मतलब है अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट मतदाता। बूथ-वार स्थिति इस प्रकार है। जमशेदपुर प्रखंड के बूथ संख्या 1 से 104 तक 1,08,745 मतदाता हैं। इनमें 31,188 मतदाताओं ने इन्यूमरेशन फार्म जमा नहीं किया हैं।
इसी प्रकार पोटका प्रखंड के बूथ संख्या 105 से268 तक कुल मतदाता 158546हैं, यहां 15436 तथा डुमरिया प्रखंड में बूथ संख्या 269 से 326 में कुल 48,901 मतदाता हैं, यहां 5,736 मतदाताओं ने अपने इन्यूमरेशन फार्म बीएलओ को जमा नहीं किया। पोटका प्रखंड के एईआरओ सह सीओ निकीता बाला व बीडीओ अरुण कुमार मुंडा ने कहा कि इन्यूमरेशन फार्म जमा नहीं करने वाले मतदाताओं का नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाले ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं रहेगा। 5 अगस्त से ही दावा आपत्ति प्रक्रिया शुरू होगा।
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