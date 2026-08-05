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न्यू वोटर्स अभियान के साथ मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत सिमरिया प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों पर प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। नए वोटर अभियान के अंतर्गत नए मतदाताओं ने भाग लिया। सहायक निर्वाचन पदाधिकारी ने नागरिकों से नाम और विवरण की जांच कर दावे प्रस्तुत करने की अपील की।

न्यू वोटर्स अभियान के साथ मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन

सिमरिया निज प्रतिनिधि । मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत बुधवार को प्रखंड सिमरिया के सभी 103 मतदान केंद्रों व प्रखंड कार्यालय में प्रारूप मतदाता सूची और एएसडीडी सूची का प्रकाशन किया गया। इसी अवसर पर पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक सभी शैक्षणिक संस्थानों एवं मतदान केंद्रों पर नए वोटर अभियान चलाया गया, जिसमें बीएलओ, सुपरवाइजर, वॉलंटियर, बीएलए-2 तथा नए मतदाताओं ने भाग लिया। छूटे हुए पात्र मतदाताओं से घोषणा-पत्र सहित फॉर्म-6 भी प्राप्त किए गए। सहायक निर्वाचन पदाधिकारी चंद्रदेव प्रसाद ने बताया कि मतदाता सूची ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध है। दावा एवं आपत्ति 5 अगस्त से 4 सितंबर तक स्वीकार किए जाएंगे।

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उन्होंने नागरिकों से अपने और परिवार के नाम व विवरण की जांच कर आवश्यक सुधार के लिए समय पर दावा प्रस्तुत करने की अपील की।

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