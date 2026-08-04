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आज सभी 393 मतदान केंद्रों पर प्रकाशित होगी प्रारूप मतदाता सूची

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लोहरदगा
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लोहरदगा में उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी संदीप कुमार मीना की अध्यक्षता में मतदाता सूची पुनरीक्षण-2026 की योजना पर बैठक हुई। बैठक में पांच अगस्त से मतदाता सूची प्रकाशन की जानकारी दी गई और नए मतदान केंद्रों के लिए बीएलए-टू की नियुक्ति करने का आग्रह किया गया।

आज सभी 393 मतदान केंद्रों पर प्रकाशित होगी प्रारूप मतदाता सूची

लोहरदगा, संवाददाता। उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी संदीप कुमार मीना की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय सभाकक्ष में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 को ले बैठक आयोजित की गई। बैठक में पांच अगस्त से प्रारंभ होने वाली मतदाता सूची प्रकाशन एवं दावा-आपत्ति प्रक्रिया की जानकारी दी गई। उपायुक्त ने बताया कि पांच अगस्त को जिले के सभी 393 मतदान केंद्रों पर प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके साथ ही एएसडीडीएफ सूची भी उपलब्ध रहेगी। पूर्वाह्न 11 बजे से यह सूची मतदान केंद्रों के अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड की वेबसाइट पर भी देखी जा सकेगी। उन्होंने राजनीतिक दलों से नए 69 मतदान केंद्रों के लिए भी बीएलए-टू की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने की अपील की।

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