एसडीओ ने बूथों का किया निरीक्षण

हिरणपुर, एक संवाददाता। विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत निर्वाचक सूची से संबंधित कार्यों का जायजा लेने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी साइमन मरांडी ने प्रखंड क्षेत्र के बूथ संख्या 125 एवं 126 का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसआईआर के तहत चल रहे मतदाता सत्यापन, दस्तावेजों की जांच, प्रपत्रों के संधारण एवं मतदाता सूची से संबंधित कार्यों की जानकारी ली गई। एसडीओ ने संबंधित बीएलओ एवं कर्मियों से कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य को सही एवं पारदर्शी तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और अपात्र या गलत प्रविष्टियों का नियमानुसार सत्यापन किया जाए।