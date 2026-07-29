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मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण का प्रथम चरण सफलतापूर्वक संपन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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जयनगर, निज प्रतिनिधि 20 बरकट्ठा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत जयनगर प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के प

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण का प्रथम चरण सफलतापूर्वक संपन्न

जयनगर, निज प्रतिनिधि। 20 बरकट्ठा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत जयनगर प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के प्रथम चरण 30 जून से 29 जुलाई 2026 के तहत गणना प्रपत्र वितरण एवं डिजिटलीकरण का कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। इस संबंध में बरकट्ठा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सुधार उपसमाहर्ता-सह-निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी रोशमा डुंगडुंग भूमि तथा सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी गौतम कुमार, अतिरिक्त निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सारांश जैन ने बताया कि इस चुनौतीपूर्ण एवं सतत अभियान को सफल बनाने में सभी बूथ स्तरीय पदाधिकारियों, पर्यवेक्षकों, स्वयंसेवकों,प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी प्रेम कुमार ,कंप्यूटर ऑपरेटर अखिलेश कुमार एवं संजीत कुमार सहित प्रखंड स्तर के विभिन्न विभागों के प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।उन्होंने

कहा कि इसके अलावा बीएलए-2, चुनाव पाठशाला से जुड़े अभिकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ नागरिकों, सेवानिवृत्त कर्मियों तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधियों के समेकित सहयोग से यह महत्वपूर्ण निर्वाचन कार्य सुचारु रूप से संपन्न हो सका।

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