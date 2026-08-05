जयनगर के सभी 132 बूथों पर प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित, 5 अगस्त से दावा-आपत्ति शुरू
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के जयनगर प्रखंड में 132 मतदान केंद्रों पर प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ। कुल 1,02,515 मतदाता हैं, जिनमें से 11,478 सूची में और 21,622 विसंगति श्रेणी में हैं। दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक चलेगी।
जयनगर, निज प्रतिनिधि। भारत निर्वाचन आयोग के एसआईआर 2026 के तहत मंगलवार को बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के जयनगर प्रखंड के सभी 132 मतदान केंद्रों पर प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। जयनगर प्रखंड में कुल 1,02,515 मतदाता हैं। इनमें 11,478 मतदाताओं का नाम संग्रहणीय सूची में तथा 21,622 मतदाताओं के नाम विसंगति श्रेणी में प्रकाशित किए गए हैं, जिनका नियमानुसार सत्यापन किया जाएगा। प्रारूप सूची के प्रकाशन के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी-सह-अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने बूथ संख्या 69, 71, 72, 73, 82 एवं 83 का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान प्रभारी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी प्रेम कुमार एवं आकांक्षी प्रखंड फेलो अशोक कुमार भी मौजूद थे।
बीडीओ ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक दावा एवं आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। नए मतदाता फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जबकि नाम, पता, आयु, फोटो या अन्य त्रुटियों के सुधार के लिए फॉर्म-8 उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र नागरिक भी आवेदन कर सकते हैं। दावा एवं आपत्तियों का निस्तारण 3 अक्टूबर तक किया जाएगा तथा 7 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।
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