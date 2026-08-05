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इटखोरी के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची के प्रारूप का हुआ प्रकाशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इटखोरी में 05 अगस्त 2026 को सभी मतदाता केंद्रों पर मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया गया। बूथ लेवल ऑफिसरों ने मतदाताओं को विवरणों की सत्यापन करने और त्रुटियों की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि अंतिम सूची में आवश्यक संशोधन हो सकें।

इटखोरी के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची के प्रारूप का हुआ प्रकाशन

इटखोरी, प्रतिनिधि। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत दिनांक 05 अगस्त 2026 इटखोरी प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन किया गया। मतदाता सूची के प्रारूप के प्रकाशन के अवसर पर सभी संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) अपने-अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित थे, ताकि मतदाताओं को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। सभी मतदाताओं ने अपने संबंधित मतदान केंद्र पर जाकर प्रकाशित मतदाता सूची के प्रारूप में अपना नाम एवं अन्य विवरण का अवश्य सत्यापन किया । इस दौरान बीएलओ ने कहा कि मतदाता के नाम, पता, आयु, लिंग या अन्य विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि है, तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय रहते दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत करें, ताकि अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन से पूर्व आवश्यक संशोधन किया जा सके ।

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इस मौके पर अपने अपने मतदान केंद्रों पर प्रधानाचार्य विनोद कुमार, मणिकांत, बीएलओ माला, आलोपी, सरिता, शोभा, पुष्पा, प्रीति, ममता समेत सभी बीएलओ का नाम शामिल है।

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