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बूथों पर नाम और विवरण का करें सत्यापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची जिले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बुधवार को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ मतदाताओं को जानकारी देंगे और उन्हें नाम, पता आदि की पुष्टि के लिए पांच अगस्त को आने का आग्रह किया गया है। त्रुटियों के लिए दावे दर्ज करने की प्रक्रिया भी बताएंगे।

बूथों पर नाम और विवरण का करें सत्यापन

रांची, वरीय संवाददाता। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत बुधवार को रांची जिले के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची के प्रारूप (ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल) का प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर एएसडीडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत एवं डुप्लीकेट) सूची भी प्रदर्शित की जाएगी। मतदाता सूची के प्रकाशन के दौरान संबंधित बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। वे मतदाताओं को सूची से संबंधित जानकारी देने के साथ आवश्यक मार्गदर्शन भी करेंगे। डीसी मंजूनाथ भजन्त्री ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे पांच अगस्त को अपने संबंधित मतदान केंद्र पर जाकर मतदाता सूची में अपना नाम और अन्य विवरण का सत्यापन अवश्य करें।

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यदि नाम, पता, आयु, लिंग या अन्य किसी जानकारी में त्रुटि हो तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय रहते दावा या आपत्ति दर्ज कराएं, ताकि अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने से पहले आवश्यक संशोधन किया जा सके। डीसी ने कहा कि त्रुटिरहित और अद्यतन मतदाता सूची तैयार करने में सभी पात्र मतदाता जिला प्रशासन का सहयोग करें। इससे निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

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