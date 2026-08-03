एसआईआर को लेकर बीडीओ-सीओ ने बीएलओ के साथ की बैठक
सोमवार को प्रखंड कार्यालय में बीडीओ महेंद्र रविदास और सीओ अभिषेक कुमार ने बीएलओ के साथ बैठक की। बैठक में एसआईआर मैपिंग और गणना प्रपत्रों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि 5 अगस्त को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा और नाम कटने या छूटने वाले मतदाताओं को दावा-आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया का पालन करना होगा।
एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर दावा-आपत्ति की प्रक्रिया को लेकर सोमवार को प्रखंड कार्यालय के सभागार में बीडीओ महेंद्र रविदास व सीओ अभिषेक कुमार ने बीएलओ के साथ बैठक की। इस दौरान एसआईआर मैपिंग और जमा किए गए गणना प्रपत्रों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बीएलओ को निर्देश दिया कि मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद दावा-आपत्ति की प्रक्रिया को गंभीरता से पूरा करें। बताया गया कि 5 अगस्त को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। सूची में किसी कारणवश नाम कटने या छूटने वाले मतदाता निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा-आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। बैठक में बीएलओ को दावा-आपत्ति से संबंधित प्रक्रिया की जानकारी दी गई।
साथ ही पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। मौके पर अनिल कुमार, संजू देवी, अजय कुमार, गुलशन आरा, सुनीता देवी, नीतू कुमारी, आरती देवी समेत कई बीएलओ उपस्थित थे।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें