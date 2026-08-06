जिन्होंने भरा है एसआईआर फार्म, उनका नाम वोटर लिस्ट में आएगा

एसआईआर-2026 के तहत मतदाता सूची का प्रारूप बुधवार को प्रकाशित होगा। जिनलोगों ने एसआईआर का गणना फॉर्म भरा है, उनका नाम मतदाता सूची के ड्राफ्ट में शामिल मिलेगा। कुल 15 लाख 11 हजार 805 वोटरों के नाम इस ड्राफ्ट में शामिल हैं। मतदाता अपने-अपने बूथों पर जाकर वोटर लिस्ट का प्रारूप चेक कर सकते हैं। जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं हैं, वे दावा और आपत्ति कर सकते हैं। यह दावा-आपत्ति निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी या सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में होगा। एक महीने तक यह प्रक्रिया चलेगी। जबकि जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिये गए हैं, उन्हें नोटिस जारी होगा।

और तय तिथि को ईआरओ और एईआरओ उनकी सुनवाई करेंगे। इसकी प्रक्रिया पूरे दो माह तक चलेगी। दूसरी ओर, मतदाता सूची में नए सिरे से नाम शामिल करने, सुधार करने और अन्य कार्य की प्रक्रिया भी बुधवार से शुरू हो जाएगी। एसआईआर जिस मतदाता सूची के आधार पर की गई है, उसमें 19 लाख 7 हजार 244 वोटर हैं। परंतु उनमें से तीन लाख 95 हजार 439 मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। इनमें मृत, स्थायी रूप से शिफ्टेड, लापता और डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं जिनके नाम काट दिये गये हैं। विदेशी या जिन्होंने फार्म भरने से इनकार कर दिया, उन्हें ईआरओ की ओर से नोटिस जारी होगा। सुनवाई की तिथि जय होगी और फिर उनकी सुनवाई होगी। जो जरूरी कागजात उपलब्ध करा देंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएगा।