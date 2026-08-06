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एसआईआर का पहला ड्राफ्ट आज जारी, छूटे मतदाताओं को दावा-आपत्ति का मौका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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चतरा में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची का पहला ड्राफ्ट प्रकाशित किया गया है। मतदाताओं को त्रुटियों के लिए दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया है। कई मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है और कुछ विवरण में त्रुटियां हैं। सभी मतदाताओं से अपनी जानकारी की जांच करने की अपील की गई है।

एसआईआर का पहला ड्राफ्ट आज जारी, छूटे मतदाताओं को दावा-आपत्ति का मौका

चतरा, प्रतिनिधि। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत तैयार मतदाता सूची का पहला ड्राफ्ट बुधवार को प्रकाशित किया गया। इसके साथ ही जिन मतदाताओं का नाम सूची में शामिल नहीं हो पाया है या जिनके विवरण में त्रुटि है, वे आज से दावा एवं आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए संबंधित मतदान केंद्रों पर बीएलओ से दावा प्रपत्र प्राप्त कर जमा किया जा सकेगा।जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी रविन्द्र कुमार ने बताया कि चतरा जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी है तथा कई प्रविष्टियों में त्रुटियां पाई गई हैं।

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सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मतदाता सूची के अनुसार 3,76,000 मतदाता दर्ज थे। इनमें 38,637 मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी, जबकि 58,660 मतदाताओं के विवरण में त्रुटि पाई गई है। इसी प्रकार चतरा विधानसभा क्षेत्र में 4,19,668 मतदाता दर्ज थे। एसआईआर के दौरान 50,243 मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी, जबकि 63,952 मतदाताओं की प्रविष्टियां त्रुटिपूर्ण मिली हैं। ऐसे सभी मतदाताओं को दावा प्रपत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत सही जानकारी के साथ दावा प्रस्तुत करने पर उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा या संशोधित किया जाएगा। निर्धारित अवधि तक दावा नहीं करने वाले मतदाताओं के नाम अंतिम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में यह बताना संभव नहीं है कि अंतिम रूप से कितने मतदाताओं के नाम सूची से हटेंगे। दावा एवं आपत्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अंतिम आंकड़े स्पष्ट होंगे। प्रशासन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने संबंधित बीएलओ से संपर्क कर मतदाता सूची में अपना नाम एवं विवरण अवश्य जांच लें।

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