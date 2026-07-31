05 से दावा-आपत्ति, 07 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन
गिरिडीह में जिला निर्वाचन पदाधिकारी रामनिवास यादव ने बताया कि 30 जून से विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची का डिजिटाइजेशन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। मतदाताओं से अनुरोध किया गया है कि वे 05 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांचें।
गिरिडीह। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी रामनिवास यादव ने गुरुवार को कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में 30 जून से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के अंतर्गत गणना प्रपत्रों के संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। अभियान के दौरान सभी पात्र मतदाताओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया गया। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि 05 अगस्त को प्रकाशित होनेवाली प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम अनिवार्य रूप से जांच लें। यदि कोई पात्र मतदाता किसी कारणवश विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान अपना गणना प्रपत्र नहीं भर सका है, तो वह निर्धारित प्रपत्र-6 एवं घोषणा पत्र भरकर अपने संबंधित बीएलओ को उपलब्ध कराएंगे, ताकि नियमानुसार उसकी पात्रता के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करते हुए सूची में उसका नाम शामिल किया जा सके।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों से भी ऐसे पात्र मतदाताओं को जागरूक कर समयबद्ध रूप से आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कराने में सक्रिय सहयोग देने की अपील की।कहा कि 05 अगस्त से 04 सितंबर तक प्रारूप मतदाता सूची पर दावा आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इस अवधि में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन अथवा विलोपन से संबंधित आवेदन निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्वीकार किए जाएंगे। इसके उपरांत 05 अगस्त से 03 अक्टूबर तक प्राप्त दावा एवं आपत्तियों का नियमानुसार परीक्षण एवं निष्पादन किया जाएगा। सभी दावों एवं आपत्तियों के निष्पादन के पश्चात 07 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
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