05 से दावा-आपत्ति, 07 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन

गिरिडीह। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी रामनिवास यादव ने गुरुवार को कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में 30 जून से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के अंतर्गत गणना प्रपत्रों के संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। अभियान के दौरान सभी पात्र मतदाताओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया गया। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि 05 अगस्त को प्रकाशित होनेवाली प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम अनिवार्य रूप से जांच लें। यदि कोई पात्र मतदाता किसी कारणवश विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान अपना गणना प्रपत्र नहीं भर सका है, तो वह निर्धारित प्रपत्र-6 एवं घोषणा पत्र भरकर अपने संबंधित बीएलओ को उपलब्ध कराएंगे, ताकि नियमानुसार उसकी पात्रता के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करते हुए सूची में उसका नाम शामिल किया जा सके।