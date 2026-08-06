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पीएन कॉलेज में मतदाता जागरुकता संगोष्ठी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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डुमरी, प्रतिनिधि। पीएन कॉलेज इसरी बाजार में बुधवार को राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई द्वारा मतदाता जागरुकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें छात्रों से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया, नए मतदाताओं के पंजीकरण, तथा मतदान के महत्व पर चर्चा की गई। सभी उपस्थित छात्र-छात्राओं ने मतदान करने एवं दूसरों को जागरूक करने का संकल्प लिया।

पीएन कॉलेज में मतदाता जागरुकता संगोष्ठी

डुमरी, प्रतिनिधि। पीएन कॉलेज इसरी बाजार में बुधवार को राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई द्वारा मतदाता जागरुकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

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संगोष्ठी की अध्यक्षता

अध्यक्षता शिक्षक प्रतिनिधि डॉ शशि भूषण ने की। डॉ शशि भूषण ने छात्र-छात्राओं से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया, नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता पहचान पत्र के महत्व तथा लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक की भूमिका पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने विशेष रूप से 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण कर चुके सभी विद्यार्थियों से मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने की अपील की।

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मतदान का महत्व

वहीं प्रो गौतम कुमार सिंह ने विद्यार्थियों को लोकतंत्र में मतदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदान राष्ट्र निर्माण में महती योगदान देता है। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वयं जागरूक मतदाता बनने तथा अपने परिवार एवं समाज के लोगों को भी मतदाता पंजीकरण एवं मतदान के लिए प्रेरित करने की अपील की।

उपस्थित लोग

मौके पर प्रो जसवंत कुमार सिन्हा, प्रो इज़राइल, प्रो रीतलाल वर्मा, डॉ डेगलाल महतो, प्रो प्रियंका, प्रो कुबेर अग्रवाल, प्रो राजकुमार मेहता, प्रो पिन्टू पांडेय आदि सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं एवं एनएसएस, स्वयंसेवक उपस्थित थे। अंत में सभी उपस्थित छात्र-छात्राओं ने लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए स्वयं मतदान करने तथा अन्य लोगों को भी मतदान एवं मतदाता पंजीकरण के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया。

सामान्य प्रश्न

मतदाता जागरूकता संगोष्ठी कब आयोजित की गई?
यह संगोष्ठी बुधवार को आयोजित की गई।
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