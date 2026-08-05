जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज में नए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ. कृष्ण प्यारे ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी योग्य नागरिकों का मतदाता सूची में होना और अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल करना अनिवार्य बताया।
जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज के निर्वाचन साक्षरता क्लब के तत्वावधान में आज नए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. कृष्ण प्यारे ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक योग्य नागरिक का मतदाता सूची में शामिल होना और अपने मताधिकार का जिम्मेदारीपूर्वक प्रयोग करना अनिवार्य है।
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