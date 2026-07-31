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मुंगेर में निर्वाचन साक्षरता क्लब का आयोजन: डेमो मतदान के ज़रिए स्कूली बच्चों ने सीखी वोटिंग की प्रक्रिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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मुंगेर में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एक दिवसीय मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रमुख स्कूलों के विद्यार्थियों को मतदान प्रक्रिया, निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों ने मॉक पोल में भाग लिया और अधिकारियों से सवाल पूछे। इस पहल का उद्देश्य चुनावी साक्षरता को बढ़ाना है।

मुंगेर में निर्वाचन साक्षरता क्लब का आयोजन: डेमो मतदान के ज़रिए स्कूली बच्चों ने सीखी वोटिंग की प्रक्रिया

​मुंगेर, निज संवाददाता। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर गुरुवार को जिला स्कूल, मुंगेर में निर्वाचन साक्षरता क्लब के तहत गुरुवार को एक दिवसीय मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें शहर के प्रमुख स्कूल मॉडल स्कूल, टाउन हॉल स्कूल, बैजनाथ उच्च विद्यालय और बालिका उच्च विद्यालय, माधोपुर के छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। ​कार्यक्रम में विद्यार्थियों को भारतीय निर्वाचन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के नियम और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग की बारीक जानकारी दी गई। ​मॉक पोल से मिला व्यावहारिक अनुभवःबच्चों को चुनावी प्रक्रिया आसानी से समझाने के लिए एक ओर जहाँ कई इंफॉर्मेटिव वीडियो दिखाए गए, वहीं सभागार में मॉक पोल (डेमो मतदान) भी कराया गया।

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छात्रों ने खुद वोट डालकर पूरी प्रक्रिया का लाइव अनुभव लिया। इस दौरान छात्रों ने अधिकारियों से अपनी शंकाओं को लेकर सवाल भी पूछे। कार्यक्रम में मौजूद मुंगेर के नगर आयुक्त, उप निर्वाचन पदाधिकारी और सदर बीडीओ ने युवाओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था का मुख्य आधार बताया। अधिकारियों ने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी करते ही सभी युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं और मतदान में भाग लें। इस पहल का मुख्य मकसद बच्चों को शुरुआती स्तर से ही चुनावी साक्षरता से जोड़ना और उनमें जिम्मेदार नागरिकता की भावना जगाना था। विद्यार्थियों ने इस अनुभव को बेहद प्रेरणादायक बताते हुए भविष्य में भी ऐसे आयोजनों की बात कही।

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