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महाविद्यालयों में कैंपस एंबेसडर मतदान को लेकर करेंगे जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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राजकीय महाविद्यालय थलीसैंण में मतदान जागरूकता के लिए स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत एक बैठक आयोजित की गई। छात्र-छात्राओं को संवैधानिक प्रक्रियाओं और एसआईआर प्रक्रिया की जानकारी दी गई। आगामी एक महीने में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें निबंध, क्विज, वाद-विवाद और पोस्टर बनाना शामिल है।

महाविद्यालयों में कैंपस एंबेसडर मतदान को लेकर करेंगे जागरूक

पौड़ी। राजकीय महाविद्यालय थलीसैंण में बुधवार को मतदान जागरूकता को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत निर्वाचन साक्षरत क्लब की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में छात्र-छात्राओं संवैधानिक प्रक्रियाओं के साथ ही इन दिनों चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि एक महीने तक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन होता रहेगा। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने आदि की भी जानकारी दी गई। बताया कि अभियान के तहत अब निबंध, क्विज, वाद-विवाद, पोस्टर मेकिंग और स्लोगन लेखन जैसी गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा।सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव पर चर्चा करते हुए शिक्षकों ने बताया कि इसके माध्यम से भी मतदान जागरूकता को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

चुनाव के दौरान भ्रामक प्रचार और अफवाहों से सतर्क कैसे रहे इसको लेकर भी जानकारी दी गई। बताया गया कि मनोनित कैंपस एंबेसडर अपने परिसरों में मतदान के प्रति जागरूक करेंगे। बैठक में निर्वाचन साक्षरता क्लब समिति के सदस्य डॉ हरिओम रावत, प्राचार्य डॉ योंगेद्र चंद्र सिंह, क्लब के नोडल अधिकारी विकास प्रताप सिंह, डॉ बचन सिंह, कैंपस एंबेसडर पूनम रावत आदि मौजूद रहे।

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